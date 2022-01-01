Самый высокий тариф в размере 1,99 грн за куб. метр утвердили для потребителей семи газораспределительных компаний.

В Украине с 1 января 2022 года начинают действовать новые тарифы на распределение газа для бытовых потребителей.

Соответствующее решение Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) приняла на заседании 22 декабря.

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Самые высокие тарифы в размере 1,99 грн за куб. м утвердили для потребителей "Гадячгаз", "Закарпатгаз", "Лубныгаз", "Николаевгаз", "Тысменицагаз", "Харьковгаз" и "Черновцыгаз". По сравнению с нынешними тарифами повышение составляет от 10% до 15%.

Самые низкие тарифы были установлены для "Киевгаз" - 0,32 грн за куб. м, "Харьковгоргаз" - 0,43 грн за куб. м, "Кременчуггаз" - 0,46 грн за куб. м, "Криворожгаз" - 0,53 грн за куб. м и" Черкассыгаз " – 0,57 грн за куб. м. В этом случае повышение составляет от 4% до 16%.

В то же время для некоторых потребителей регулятор снизил тарифы: для "Днепрогаз" - с 0,93 до 0,90 грн за куб. м (-3%); "Кировоградгаз" - с 1,60 до 1,49 грн за куб. м (-7%); "Маріупольгаз" - с 1,53 до 1,45 грн за куб. м (-5,5%); "Тернопольгоргаз" - с 0,88 до 0,80 грн за куб. м (-9%);" Херсонгаз " - с 1,68 до 1,62 грн за куб. м (-4%); "Хмельницкгаз" - с 1,66 до 1,54 грн за куб. м (-7%);" Шепетовкагаз " - с 1,09 до 1,06 грн за куб.м (-3%) и других.

Все тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

При этом цена на газ для населения оставит неизменной до конца действия фиксированного тарифа - 30 апреля 2022 года. В дальнейшем тарифы могут повысить из-за существенного роста цены на газ на европейских биржах.

Распределение газа в Украине:

В октябре газораспределительные компании опубликовали на своих сайтах проекты тарифов на 2022 год, в которых предлагается поднять цены на услугу по распределению газа от 30% до более чем в 4 раза.

Компании предлагали, чтобы средний тариф на распределение по стране вырос с нынешних 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. об.

Впоследствии НКРЕКП отметил, что утверждает не желаемые тарифы и намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы, которые отвечают интересам всех участников рынка природного газа и потребителей.