Нынешний газовый договор между Сербией и Россией действует до конца года.

Россия озвучила Сербии новую формулу расчета стоимости газа.

Об этом сообщает b92.net.

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Как заявил президент Сербии Александр Вучич, согласно новой формуле расчетов, цена взлетит почти в три раза – до 790 долларов за кубометр.

По словам политика, такие суммы его страна просто не сможет выплачивать.

Вучич отметил, что сейчас Сербия покупает газ у "Газпрома" по 270 долларов.

"Россияне сказали, чтобы цену рассчитать на 70% по биржевой стоимости и на 30% по нефтяной формуле, то есть 790 вместо 270 долларов, которые мы сейчас платим 100% по нефтяной формуле", – сказал Вучич.

Глава Сербии отметил, что предложил, чтобы цена на газ на 70% рассчитывалась по нефтяной формуле и на 30% — по биржевой стоимости. В таком случае Сербия покупала бы топливо по 510 долларов за кубометр.

Нынешний газовый договор действует до конца года.

Тарифы на газ в Украине:

30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

В то же время, в "Нафтогазе" заявляли, что школы, детские сады и больницы и другие бюджетные организации смогут купить газ по 13,7 грн за кубометр. Но это без учета налога на добавленную стоимость и цены транспортировки.

6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

При этом для бытовых потребителей в нашей стране действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

13 октября "Нафтогаз" заявил, что намерен предложить частным предприятиям контракты на поставку газа с фиксированной ценой.

16 октября 2021 года в "Нафтогазе" заверили, что цена на газ для населения этой зимой не поднимется

Транзит газа через Украину:

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-сентябре 2021 года сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 32,6 млрд кубометров.

"Оператор ГТС Украины" предлагает около 80 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов демонстрируют — "Газпром" не заинтересован в увеличении поставок.

Украинская ГТС используется менее чем на треть от общей транзитной мощности в 146 млрд куб. м в год. Эти незадействованные мощности, что вдвое превышают мощности "Северного потока-2", могут быть использованы для увеличения поставок газа в ЕС.

1 октября "Газпром" остановил транспортировку газа через Украину в Венгрию. Это стало следствием подписания между сторонами нового долгосрочного контракта на поставку газа в обход Украины и провоцирует рост цен на газ в Европе.

12 октября 2021 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз поможет Украине с газом.

Автор: Елена Коваленко