В Еврокомиссии считают, что третий энергопакет Евросоюза должен полностью применяться к российскому газопроводу "Северный поток-2".

Украина должна остаться страной-транзитером газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн на пресс-конференции по итогам 23-го саммита Украина - ЕС в Киеве.

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"Для Еврокомиссии очевидно и неизменно, что Украина есть и должна остаться страной транзита газа", - сказала она.

Кроме того, она также отметила, что третий энергопакет Евросоюза должен полностью применяться к российскому газопроводу "Северный поток-2".

Транзит газа через Украину:

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-сентябре 2021 года сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 32,6 млрд кубометров.

"Оператор ГТС Украины" предлагает около 80 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов демонстрируют — "Газпром" не заинтересован в увеличении поставок.

Украинская ГТС используется менее чем на треть от общей транзитной мощности в 146 млрд куб. м в год. Эти незадействованные мощности, что вдвое превышают мощности "Северного потока-2", могут быть использованы для увеличения поставок газа в ЕС.

1 октября "Газпром" остановил транспортировку газа через Украину в Венгрию. Это стало следствием подписания между сторонами нового долгосрочного контракта на поставку газа в обход Украины и провоцирует рост цен на газ в Европе.

Третий энергопакет: что необходимо знать

Прямыми требованиями Третьего энергопакета есть отделение оператора газопровода от влияния "Газпрома", а также обеспечение свободного доступа покупателей к приобретению газа и последующему бронированию транзитных мощностей. А это возможно только при установлении точки продажи газа на выходе из российской газотранспортной системы – в Усть-Луге.

Обеспечение свободного доступа только к "Северному потоку-2" без разблокирования Россией украинского транзитного маршрута противоречило бы принципу солидарности, который является обязательным в соответствии с решением Европейского суда.

Автор: Анна Бредихина