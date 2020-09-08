Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «Северный поток-2» - коммерческий проект, в котором участвуют немецкие компании.

В Кремле заявили, что Россия не видит оснований вести переговоры с руководством Германии по будущему газопровода «Северный поток-2».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления представителей немецких властей о том, что ситуация вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального может отразиться на реализации проекта "Северный поток-2".

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«Это же все-таки в большей степени коммерческий международный проект - с какой стати им говорить о каких-то мерах «со знаком минус» в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее. Как-то это нерезонно, а главное - не имея никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент. Здесь нет повода для рассмотрения вопроса на высшем уровне» - сказал Песков.

«Здесь нет повода для рассмотрения вопроса на высшем уровне», - заявил Песков.

Хронология событий

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в берлинскую клинику Charite.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы «Новичок» в крови, мочи и на коже Навального.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

4 сентября послы всех 30 государств-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи отравлением Навального.

6 сентября министр иностранных дел Германии Гайко Масс в интервью в газете Bild am Sonntag указал, что "надеется на то, что Россия не заставит ФРГ изменить свою позицию относительно "Северного потока-2" из-за отравления Навального. В то же время глава немецкой дипломатии признал, что отказ от завершения строительства газопровода нанесет ущерб интересам ряда фирм из Германии и других европейских стран.

В тот же день министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что готова обсуждать вопрос введения санкций против России, в том числе касательно недостроенного газопровода "Северный поток-2".

Вместе с тем, как заявил 7 сентября представитель канцлера Германии, Ангела Меркель не исключает, что ситуация вокруг отравления Навального может сказаться на будущем газопровода «Северный поток-2». Ранее Меркель заявляла, что отравление Навального не стоит связывать с проектом «Северный поток-2».

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Автор: Роман Цимбалюк