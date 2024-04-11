Российские атаки подчеркивают потенциальный риск хранения газа в Украине.

В четверг, 11 апреля, Россия атаковала два украинских подземных хранилища газа, что привело к росту цен на газ в Европе и стало новым напоминанием об угрозах для энергетической инфраструктуры страны. Так, европейские газовые фьючерсы выросли на 7,1%, более чем компенсировав снижение предыдущих двух дней, пишет Bloomberg.

По словам Алексея Чернышова, главного исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины", хранилища продолжают работать, пока специалисты оценивают последствия обстрела.

Журналисты отмечают, что это уже четвертая атака на украинские газохранилища. Пока что они не повлияли на работу объектов. Однако они подчеркивают потенциальный риск для хранения газа в стране, если европейские запасы будут переполнены этим летом. Украина имеет больше мощностей для хранения газа, чем любая другая страна на континенте к западу от России, и активно переманивает трейдеров, чтобы те хранили запасы.

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Украинские хранилища расположены в западной части страны, граничащей с Евросоюзом, на глубине до двух километров под землей. Они также подключены к сетям блока из-за того, что страна в течение десятилетий играла роль транзитного маршрута для российских энергоносителей.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения России в 2022 году объемы газа, хранящегося в Украине, упали почти до нуля, но с прошлого года они снова выросли, поскольку такие компании, как Shell Plc и DXT Commodities, пользуются украинскими хранилищами. Недавно "Нафтогаз" провел переговоры еще с рядом компаний о сотрудничестве. Украина предлагает трейдерам забронировать хранение до 10 млрд куб. м в этом году. Объем, который может быть зарезервирован международными компаниями, составляет около трети всех мощностей страны.

По словам журналистов, хотя Европа вышла из отопительного сезона с необычно высокими запасами газа, трейдеры остаются настороженными относительно высокой волатильности и перебоев в поставках. Это связано с тем, что регион теперь получает топливо от широкого круга мировых поставщиков.

Подземные хранилища газа в Украине

АО "Укртрансгаз" имеет одну из самых мощных в Европе сетей подземных хранилищ газа. Сейчас в эксплуатации находятся 11 ПХГ и еще 1 хранилище есть на балансе, но оно находится на временно неподконтрольной территории (Луганская область). Общая активная емкость подземных газовых хранилищ составляет 31 млрд куб. м.

Группа "Нафтогаз" в начале апреля заявила, что начала сезон закачки газа в подземные хранилища. В течение отопительного сезона 2023/2024 годов было отобрано 8,5 млрд куб. м природного газа из ПХГ, из которых использовано 6,7 млрд куб. м.

Ранее Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) предлагал "развернуть" Трансбалканский газопровод для наполнения украинских ПХГ.

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