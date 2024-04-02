Сезон отбора газа во время прошлого отопительного сезона длился 145 дней.

Группа "Нафтогаз" начала сезон закачки газа в подземные хранилища, одно из которых пострадало во время ракетной атаки РФ. В течение отопительного сезона 2023/2024 годов было отобрано 8,5 млрд куб. м природного газа из ПХГ, из которых использовано 6,7 млрд куб. м. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза" со ссылкой на данные АО "Укртрансгаз".

"Конец сезона отбора и начало закачки газа в украинские ПХГ знаменует собой завершение отопительного сезона. Спасибо сотрудникам Группы "Нафтогаз", которые обеспечили устойчивость и надежность нашей инфраструктуры, а также стабильность предоставления услуг нашим клиентам и потребителям", – отметил глава группы Алексей Чернышов.

По его словам, в целом сезон отбора газа в 2023-2024 годах длился 145 дней.

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ПХГ Украины

АО "Укртрансгаз" имеет одну из самых мощных в Европе сетей подземных хранилищ газа. Они являются важной неотъемлемой технологической составляющей газотранспортной системы Украины. Компания предоставляет услуги по хранению газа в ПХГ как поставщикам, так и потребителям газа.

Сейчас в эксплуатации находятся 11 ПХГ и еще 1 хранилище есть на балансе, но оно находится на временно неподконтрольной территории (Луганская область). Два из ПХГ созданы на базе водоносных структур, а остальные – на базе истощенных газовых месторождений. Общая активная емкость подземных газовых хранилищ составляет 31 млрд куб. м.

Отопительный сезон

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявлял, что в 2024 году отопительный сезон в Украине завершится раньше, чем предполагалось, а именно – в конце марта, учитывая плюсовую температуру.

Отопительный сезон в Киеве, начавшийся в октябре 2023 года, досрочно завершили 28 марта в связи с теплой погодой.

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