Крупнейшими по объемам странами, куда за неделю поступали российские газойли и дизтопливо, были Турция, Бразилия и Ливия.

Объемы поступлений российских газойлей и дизтоплива в порты других стран за неделю 8-14 апреля упали почти вдвое относительно предыдущей недели и составили 604 тыс. тонн. Наибольшие объемы были отправлены из портов "Новороссийск", "Приморск" и "Тамань", на которые пришлось 31%, 28% и 19% соответственно, сообщает Enkorr, ссылаясь на исследование Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что крупнейшими по объемам странами, куда 8-14 апреля поступали российские газойли и дизтопливо, были Турция, Бразилия и Ливия. На них приходится 62% поставок.

При этом на прошлой неделе объемы поступления российского дизтоплива и газойля в турецкие порты уменьшились на 45%, до 215 тыс. тонн. Наибольшие объемы поступили на терминалы Мерсина в количестве 89 тыс. тонн и Tupras Izmit Refinery – 72 тыс. тонн.

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Кроме того, поступления российских дистиллятов в бразильские порты на прошлой неделе упали на 65% и составили 84 тыс. тонн. Все грузы были отправлены из балтийских портов.

Экспорт российского топлива – последние новости

В последнюю неделю марта экспорт морской нефти из РФ подскочил до самого высокого уровня 2024 года – 3,74 млн баррелей в день. Тогда же валовая стоимость экспорта сырой нефти выросла до пятимесячного максимума на уровне 1,9 млрд долл. Средний четырехнедельный доход также вырос примерно на 110 млн – до 1,74 млрд долл. в неделю.

22 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что следующий пакет санкций ЕС должен включать шаги против теневого флота танкеров, которые перевозят российскую нефть в обход ограничений.

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