По словам экономиста, снижение удельного веса промышленности не значит снижение абсолютных показателей.

Промышленность остается основой украинской экономики, несмотря на снижение ее удельного веса на фоне роста сферы услуг, написал на своей странице в Facebook экономист Павел Вернивский.

«Очень часто вступаю в дискуссии с людьми, которые мне доказывают, что промышленность - это прошлое. Причем, часто люди не понимают, что снижение удельного веса промышленности не значит снижение абсолютных показателей. Да, доля промышленности упала только потому, что сектор услуг растет быстрее!», - сообщил он.

В качестве примера того, какую значимую роль в развитии национальной экономики играют крупные промышленные предприятия, Вернивский привел компанию «Метинвест», которая помогает генерировать 8% ВВП Украины.

«10 млрд дол инвестировано в экономику страны и ещё 2,5 млрд грн в инфраструктуру городов. 165 млрд грн уплаченных налогов. 80 тыс. рабочих мест. Если допустить, что средняя зарплата составляет 20 тыс. грн, то сотрудники компании ежегодно тратят в экономику государства почти 20 млрд грн. Уже молчу о том, какое количество поставщиков товаров и услуг обслуживает компанию», - отметил экономист.

По словам Вернивского, растущая сфера услуг, которую нередко противопоставляют промышленности, охватывает не только компании, которые работают в туристической, ресторанной сферах и IT. Это также предприятия в сферах оптово-розничной торговли, логистической, финансовой, медицинской, сфере образования и даже секторе госуслуг. И нередко они являются подрядчиками таких крупных промышленных групп, как «Метинвест».

Справка УНИАН. «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

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Автор: Иван Бойко