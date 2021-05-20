Промышленность остается основой украинской экономики, несмотря на снижение ее удельного веса на фоне роста сферы услуг, написал на своей странице в Facebook экономист Павел Вернивский.
«Очень часто вступаю в дискуссии с людьми, которые мне доказывают, что промышленность - это прошлое. Причем, часто люди не понимают, что снижение удельного веса промышленности не значит снижение абсолютных показателей. Да, доля промышленности упала только потому, что сектор услуг растет быстрее!», - сообщил он.
В качестве примера того, какую значимую роль в развитии национальной экономики играют крупные промышленные предприятия, Вернивский привел компанию «Метинвест», которая помогает генерировать 8% ВВП Украины.
«10 млрд дол инвестировано в экономику страны и ещё 2,5 млрд грн в инфраструктуру городов. 165 млрд грн уплаченных налогов. 80 тыс. рабочих мест. Если допустить, что средняя зарплата составляет 20 тыс. грн, то сотрудники компании ежегодно тратят в экономику государства почти 20 млрд грн. Уже молчу о том, какое количество поставщиков товаров и услуг обслуживает компанию», - отметил экономист.
По словам Вернивского, растущая сфера услуг, которую нередко противопоставляют промышленности, охватывает не только компании, которые работают в туристической, ресторанной сферах и IT. Это также предприятия в сферах оптово-розничной торговли, логистической, финансовой, медицинской, сфере образования и даже секторе госуслуг. И нередко они являются подрядчиками таких крупных промышленных групп, как «Метинвест».
Справка УНИАН. «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.
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