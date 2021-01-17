Кабинет министров намерен установить предельную цену на газ / фото УНИАН

Кабмин в понедельник планирует установить предельную цену на газ на уровне 6,99 гривень за кубометр.

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Об этом со ссылкой на собеседника в Кабмине сообщает «Экономическая правда».

Утверждается, что предельная цена будет действовать на период карантина, но не дольше 31 сентября.

Цена 6,99 гривень за кубометр (с НДС) не включает в себя стоимость распределения.

Цена «поставщика последней надежды» также будет установлена на уровне 6,99 гривень за кубометр.

Что происходит с ценами на газ

  • С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
  • Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривны за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
  • Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза.
  • С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.
  • Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
  • 13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривны за кубометр. 
  • По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%. На это негативно отреагировал Международный валютный фонд.
  • 13 января 2021 года в НКРЭКУ заявили о том, что будет проведена тщательная проверка всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на распределение газа.
  • 14 января 2021 года "Нафтогаз" ответил на предложение Кабмина ввести фиксированную цену на газ для населения.
  • 14 января 2021 года Кабинет министров провел конструктивную встречу с Международным валютным фондом по вопросу цены на природный газ в Украине.

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Автор: Дмитрий Захаров