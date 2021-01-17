Утверждается, что предельная цена будет действовать на период карантина, но не дольше 31 сентября.

Кабмин в понедельник планирует установить предельную цену на газ на уровне 6,99 гривень за кубометр.

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Об этом со ссылкой на собеседника в Кабмине сообщает «Экономическая правда».

Утверждается, что предельная цена будет действовать на период карантина, но не дольше 31 сентября.

Цена 6,99 гривень за кубометр (с НДС) не включает в себя стоимость распределения.

Цена «поставщика последней надежды» также будет установлена на уровне 6,99 гривень за кубометр.

Что происходит с ценами на газ

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривны за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривны за кубометр.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%. На это негативно отреагировал Международный валютный фонд.

13 января 2021 года в НКРЭКУ заявили о том, что будет проведена тщательная проверка всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на распределение газа.

14 января 2021 года "Нафтогаз" ответил на предложение Кабмина ввести фиксированную цену на газ для населения.

14 января 2021 года Кабинет министров провел конструктивную встречу с Международным валютным фондом по вопросу цены на природный газ в Украине.

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Автор: Дмитрий Захаров