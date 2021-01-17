Кабинет министров намерен установить предельную цену на газ / фото УНИАН
Кабмин в понедельник планирует установить предельную цену на газ на уровне 6,99 гривень за кубометр.
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Об этом со ссылкой на собеседника в Кабмине сообщает «Экономическая правда».
Утверждается, что предельная цена будет действовать на период карантина, но не дольше 31 сентября.
Цена 6,99 гривень за кубометр (с НДС) не включает в себя стоимость распределения.
Цена «поставщика последней надежды» также будет установлена на уровне 6,99 гривень за кубометр.
Что происходит с ценами на газ
- С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
- Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривны за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
- Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза.
- С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.
- Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- 13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривны за кубометр.
- По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%. На это негативно отреагировал Международный валютный фонд.
- 13 января 2021 года в НКРЭКУ заявили о том, что будет проведена тщательная проверка всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на распределение газа.
- 14 января 2021 года "Нафтогаз" ответил на предложение Кабмина ввести фиксированную цену на газ для населения.
- 14 января 2021 года Кабинет министров провел конструктивную встречу с Международным валютным фондом по вопросу цены на природный газ в Украине.
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