Атака 1 июня стала шестым массированным ракетно-дроновым ударом по энергетическим объектам с 22 марта.

Из-за ночной ракетной атаки графики отключений света, запланированные на 1 июня, могут меняться. Враг снова ударил по энергообъектам.

"Сегодня с 18:00 до 23:00 во всех регионах прогнозируются применения графиков ограничений бытовых и промышленных потребителей. В то же время в связи с ночной атакой на энергосистему объемы ограничений могут меняться. Напомним, что основной причиной отключений являются масштабные российские атаки на энергосистему и вызванный ими дефицит мощности", - говорится в сообщении Министерства энергетики.

В ведомстве отметили, что ночью враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Атака стала шестым массированным ракетно-дроновым ударом по энергетическим объектам, который враг наносит с 22 марта.

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По данным Минэнерго, энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Ракетная атака РФ 1 июня - что известно

В ночь на 1 июня российские захватчики нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа Shahed.

Всего враг выпустил 53 ракеты различных типов и 47 ударных БпЛА. В результате противовоздушного боя была сбита 81 воздушная цель.

Министр энергетики Герман Галущенко утром сообщил, что были атакованы энергообъекты в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях.

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