Основные этапы подготовки электросетей Одесской области к зиме завершены, - ДТЭК

Чтобы быстрее реагировать на аварии на электросетях, компания создала резервный аварийный запас оборудования и материалов и перевела 206 бригад в усиленный режим работы.

ДТЭК завершил ключевые этапы подготовки электрических сетей Одесской области к прохождению отопительного сезона. Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.

Он рассказал, что компания выполнила все необходимые мероприятия для обеспечения надежного электроснабжения региона в осенне-зимний период.

"Несмотря на все трудности, мы подготовили сети Одесской области к зиме. Технически обновили 890 энергообъектов - высоковольтных подстанций и трансформаторных пунктов. Отремонтировали 1242 километра линий электропередачи, а также расчистили 1829 километров трасс воздушных линий от веток, кустарников и сухостоя. ДТЭК был надежной опорой украинцев в прошлый осенне-зимний период. И сейчас делает все возможное, чтобы пройти и эту зиму", - подчеркнул Григорьев.

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Также, чтобы быстрее реагировать на аварии на электросетях, компания создала резервный аварийный запас оборудования и материалов и перевела 206 бригад в усиленный режим работы.

Григорьев отметил, что компания обновила систему информирования о графиках отключений электроэнергии, чтобы жители области могли планировать свой день. Система оповещений позволяет видеть четкий график на следующий день без светло-серой зоны. Проверить его можно будет через чат-боты в Viber и Telegram, а также на сайте компании.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова завершил ключевые этапы подготовки электрических сетей Киевской и Днепропетровской областей к прохождению отопительного сезона.