Сотрудников атомной электростанции и дальше принуждают заключать контракты с "Росатомом".

Российские оккупанты провели ротацию личного состава на Запорожской АЭС. Они продолжают давить на сотрудников атомной электростанции с целью заставить украинских специалистов подписать незаконные контракты с "Росатомом".

Такой информацией поделился пресс-центр Генштаба ВСУ в традиционной утренней сводке с фронта.

"В городе Энергодар российские оккупанты осуществили ротацию личного состава на АЭС. И дальше фиксируются факты осуществления физического и морального давления на работников Запорожской АЭС с целью принуждения их к подписанию контрактов с корпорацией "Росатом". Кроме того, захватчики запретили работникам электростанции выезд на территорию, подконтрольную украинской власти", — сообщили в Генштабе.

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Оккупация Запорожской АЭС: последняя информация

Рашисты захватили атомную электростанцию еще 4 марта. С тех пор на территории объекта располагается вражеская техника и личный состав.

Противник обстреливает ЗАЭС с целью обвинить в этом Украину и подключить ее к российской энергетической системе. В сентябре на атомной электростанции побывала миссия МАГАТЭ, однако она не повлияла на демилитаризацию территории объекта.

В России исключают вывод войск с Запорожской АЭС. Страна-агрессор ссылается на "снижение степени ее защищенности" и возникновение условий для контрнаступления ВСУ.

Рашисты в начале октября похитили генерального директора по персоналу ЗАЭС, а затем — еще двух сотрудников.

В "Энергоатоме" предупредили, что работников ЗАЭС могут мобилизовать в войско оккупантов. Это касается людей, которые подпишут контракты с "Росатомом".

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