Нагорняк подчеркнул, что оккупантам все же не удалось добиться своей цели.

РосСМИ активно распространяли информацию о том, что во время массированной атаки по Украине сегодня, 15 января, были нанесены ракетные удары по газовым хранилищам во Львовской области. На самом деле россияне только повредили наземное оборудование.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире "Киев24".

"Что касается энергетических объектов, по которым целился враг - да, фокус врага был сосредоточен именно на западной Украине. Враг хочет сделать картинку для своих зрителей, показывая, как горит наше газохранилище. Но ему не удастся этого сделать", - сказал он.

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Нагорняк отметил, что россияне хотят сделать так, чтобы украинские газохранилища были уничтожены и мы их потеряли. Тем не менее врагу не удается добиться своих целей.

"То оборудование, которое находится сверху - оно может быть частично повреждено. Враг может об этом писать, но никакого стратегического значения для нашей газотранспортной системы не дает. Мы сможем отбирать газ с наших газохранилищ, даже несмотря на какие-то значительные повреждения оборудования. Могут быть финансовые нагрузки, но не стратегические. Своих целей враг не достигает", - подчеркнул он.

Нагорняк добавил, что российские удары уже не такие массированные, как были в 2022 и 2023 годах.

Массированная атака по Украине 15 января - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что сегодня, 15 января, российские оккупанты совершили массированный обстрел Украины ракетами. Ракетная опасность продолжалась для каждой области Украины.

Во время атаки россияне нанесли удары по критической инфраструктуре нашей страны. В связи с этим в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях были введены аварийные отключения электроэнергии.

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