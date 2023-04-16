На четырех высоковольтных линиях пропало напряжение.

Борисполь в Киевской области на Пасху остался без света. Это произошло из-за отсутствия напряжения на четырех высоковольтных линиях, пишет LIGA.net со ссылкой на ДТЭК.

"Сейчас отключена одна линия, которая отключилась в 12:18. Специалисты занимаются восстановлением электроснабжения", – отметили в ДТЭК.

В соцсетях сообщают, что с утра 16 апреля в городе обесточены несколько улиц. Стабилизационных отключений и лимитов потребления электричества в стране нет – ситуация с энергоснабжением полностью стабилизирована.

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Обновлено (15:59): Бориспольский городской совет в Telegram подтверждает, что в городе в домах на нескольких улицах нет электроснабжения.

"В городе аварийные отключения света. Без напряжения четыре высоковольтные линии. Специалисты ДТЭК работают на месте", - говорится в сообщении.

На одном из местных Telegram-каналов проведен опрос о наличии света. 31% ответили, что выключено с утра, 59% ответили, что свет есть, 7% находятся на природе.

Ситуация с электричеством в Украине

После многочисленных массовых атак российских оккупантов по объектам энергосистемы Украины и связанных с этим аварийных и стабилизационных ограничений, ситуация стабилизировалась. В настоящее время энергосистема работает с профицитом генерирующей мощности.

На этом фоне был возобновлен экспорт электроэнергии. Украина в течение текущего месяца осуществляла экспорт в Молдову и Польшу. 15 апреля сообщалось, что Украина готова начать экспорт электроэнергии в Словакию.

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