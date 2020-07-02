Объемы производства будут увеличены.

Украина пересмотрит энергетический баланс в сторону уменьшения объемов потребления и увеличения объемов производства "Энергоатомом" на 1,5-2 МВт/час.

Об этом сообщили в пресс-службе НКРЭКУ.

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Баланс будет пересматриваться, в связи с тем, что "Энергоатом" инициировал пересмотр планов работы на осенне-зимний период. Как отметили в пресс-службе, также будет пересмотрен баланс в части объемов потребления и производства гидрогенерации.

По состоянию на 24 июня, установленная мощность ОЭС Украины составляет 52 ГВт, тогда как максимальное потребление всеми категориями по состоянию на 25 июня было на уровне 16,3 ГВт.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7 апреля 2020 года долги перед ГП "НАЭК "Энергоатом" за произведенную электроэнергию привели к возникновению следующих финансовых проблем компании: задержка с выплатой заработной платы, задолженность по выплате налогов и процентов по кредитам, задержка оплаты покупки свежего ядерного топлива и др.

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