За квартал с апреля по июнь ЕС закупил у России больше газа, чем у США.

Россия смогла укрепить свои позиции как поставщика газа в Европейский Союз, обогнав в объеме поставок США.

Как сообщает Die Welt, ссылаясь на данные брюссельской консалтинговой компании Bruegel, впервые за почти два года страны ЕС за один квартал импортировали больше газа из России, чем из США.

Согласно данным компании, за квартал с апреля по июнь ЕС закупил у России 12,7 миллиарда кубометров газа, а у США — 12,3 миллиарда. При этом по сравнению с первым кварталом 2024 года поставки из России снизились незначительно, а из США — более резко.

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Российский газ в Европе

Как писал УНИАН, Турция поможет России по крайней мере частично вернуться на европейский рынок газа. Под видом "турецкой смеси" - смешанного газа из разных источников в в Европу планируется поставлять около 7-8 миллиардов кубометров газа. Номинально на Россию будет приходиться 40% в этой смеси, но реальная доля может быть больше.

Также сообщалось, что летом 2024 года европейские трейдеры использовали лишь часть огромных хранилищ природного газа в Украине. Российские атаки повысили риски, лишив разрушенную войной страну мизерных доходов.

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