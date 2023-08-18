Все чаще в Европе и Украине оказываются американские нефтепродукты, топливо из Персидского залива и Индии.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн объяснил, как Украина изменила расстановку сил на мировом рынке горючего, когда добилась санкций против российской нефтяной отрасли.

По его словам, традиционные поставщики нефтепродуктов в Африку, Азию, Южную Америку вытесняются российским "подсанкционным" горючим, которое продается с большим дисконтом и вынуждены искать новые рынка сбыта. Именно поэтому рынок горючего в Европе и Украине существенно диверсифицируется. Сюда попадают американские нефтепродукты и топливо из Персидского залива. Впрочем, большую долю составляет и горючее из Индии, которая скупает дешевую российскую нефть, получает на НПЗ продукт с низкой себестоимостью и поэтому имеет длинное "логистическое плечо".

Куюн считает, что этим поставщикам экономически интереснее везти продукт в далекую Европу, чем продавать за бесценок в своем регионе. Один из таких новых маршрутов - из Кувейта в польский Щецин, где расположен терминал украинской компании UPG.

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"Украина чувствует глобальные трансформации как никто другой. По большому счету, мы и инициировали изменение глобальных энергетических потоков, когда добились санкций против врага", - сказал эксперт.

По словам Куюна, сейчас Украина получает топливо из более чем 20 стран: Бельгии, Болгарии, Польши, Греции, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Кувейта, Литві, Нидерландов, Германии, ОАЭ, Саудовской Аравии, США, Словакии, Венгрии, Румынии, Турции, Туркменистана, Финляндии, Швеции.

"Мы первыми доказали, что без российского топлива можно жить, а сейчас в этом убеждается Европа и мир", - добавил он.

Директор Консалтинговой группы также сообщил, что из-за военной агрессии России против Украины, Беларусь, которая до 2022 года почти весь экспортный ресурс продавала в Украине и зарабатывала примерно 900 долларов за тонну, сейчас получает не более 350-400 долларов за тонну. Союзники кремлевского режима вынуждены отправлять свой товар через российские порты в Саудовскую Аравию и другие "недалекие" пункты или по железной дороге в Среднюю Азию.

Аналогичные проблемы и у россиян. По данным эксперта, в последние месяцы они наращивают поставки дизтоплива в Бразилию – за 15 тысяч километров морским транспортом. И там, в Бразилии, чтобы купить лояльность местных властей, еще вынуждены давать дисконт к рынку.

"Это все приводит к потерям агрессора и именно на это нацелены санкции", - пояснил Куюн.

Импорт российской нефти

В конце 2022 года ЕС прекратил импорт российской нефти. В феврале 2023 года аналогичные запреты были введены в отношении российских нефтепродуктов. Зато Индия с начала войны в Украине в 10 раз увеличила импорт российской нефти.

В феврале 2023 года экспорт российской нефти упал на 500 тысяч баррелей – до 7,5 млн баррелей в день – по сравнению с январем, когда ограничения еще не вступили в силу. По прогнозам МЭА, добыча нефти в России в этом году составит 10,4 миллиона баррелей в день, что на 300 000 баррелей в день больше, чем прогнозировалось в прошлом месяце, но все равно на 740 000 баррелей в день меньше, чем в 2022 году.

По состоянию на март 2023 года санкции против российской нефти уменьшили доходы агрессора вдвое.

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