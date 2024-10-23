МАГАТЭ создает 'живой щит' для защиты украинских энергетических объектов зимой, - эксперт

Украина получила важную поддержку от МАГАТЭ накануне зимы, что может помочь защитить ключевые объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил экономический эксперт Сергей Лямец в своем посте в Facebook. По его словам, МАГАТЭ решило оставить своих экспертов в Украине для регулярного мониторинга подстанций, через которые атомные электростанции подключаются к энергосети. Это должно исключить российские атаки на эти объекты.

"Присутствие экспертов МАГАТЭ на подстанциях может стать тем самым "живым щитом", который уменьшит риски ударов. Хотя гарантии стопроцентной защиты нет, это все же весомый дополнительный механизм", - отметил Лямец.

Эксперт подчеркнул, что, по словам министра энергетики Германа Галущенко, через эти семь подстанций в сеть поступает около 60% всей генерируемой в Украине энергии. Их отключение может привести к самому серьезному блэкауту в стране. Лямец добавил, что покрыть такие объемы импортом из Европы невозможно, ведь европейские страны не имеют необходимой избыточной мощности, а пропускная способность между системами ограничена.

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"Уничтожение подстанций может стать фатальным для украинской энергосистемы. Однако сейчас, при участии МАГАТЭ, мы имеем больше шансов защитить критическую инфраструктуру", - подытожил Лямец.

Несмотря на дополнительную защиту, Лямец предупредил, что украинская энергетика потребует еще и надежной работы систем ПВО и возможного привлечения авиации для защиты от российских атак.

Напомним, Международное агентство по атомной энергии продолжило мониторинговую миссию на подстанциях, ключевых для работы атомных энергостанций, о чем сообщило Министерство энергетики 21 октября.

При этом, по согласованному графику визитов, миссия будет продолжаться поочередно на всех ключевых для атомной энергетики подстанциях.

Министр энергетики Герман Галущенко назвал это решение результатом договоренностей во время встречи директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с президентом Владимиром Зеленским.