Коболев отметил, что для Путина «этот экономически бессмысленный проект имеет вполне ощутимый геополитический смысл».

Газопровод "Северный поток-2" является инструментом, который сделает Украину беззащитной перед российской военной агрессией.

Такое мнение выссказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Об этом он написал в Facebook, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что противники строительства "Северного потока-2" пытаются "заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина".

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Коболев отметил, что для Путина «этот экономически бессмысленный проект имеет вполне ощутимый геополитический смысл».

"Пока Украина является важным транзитером газа в Германию, Италию и Францию, украинская ГТС является частью нашей системы обороны. Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наша ГТС станет просто сетью газопроводов. Тогда наша страна станет намного более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить "Северный поток-2" — это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан. Нет, Украина не сможет „жить с этим“ и обойтись без жертв", — написал глава "Нафтогаза".

Что этому предшествовало

17 февраля 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что противники строительства российского газопровода "Северный поток-2" пытаются «заставить Россию платить за их проект «Украина».

Такое заявление он сделал на встрече с лидерами российских парламентских фракций. Расшифровка его выступления была опубликована на сайте Кремля.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

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Автор: Елена Коваленко