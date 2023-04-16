В марте объемы топлива, ввезенного в Украину, упали на 37%

В Украине зафиксировано уменьшение импорта бензинов на фоне низких розничных продаж в сетях АЗК и запасов, которые были созданы в начале года.

В марте объемы горючего, ввезенного в Украину, упали на 37%, до 85,2 тыс. тонн, сообщает Enkorr.ua.

В январе украинские компании импортировали рекордные 202,6 тыс. тонн бензина. Декабрьский импорт также был крупным и составил 196,6 тыс. тонн. Объем топлива, которое было ввезено из-за рубежа, превышал текущие потребности рынка. С тех пор импорт бензина в Украину начал падать.

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Стабилизация электроснабжения в стране позволила возобновить работу электротранспорта в крупных городах, что привело к снижению пользования собственными авто и такси. Результатом стало падение импорта бензинов в феврале на 33%. Но такого уменьшения было мало, поэтому сокращение закупок за рубежом продолжалось и в марте.

Подавляющее большинство компаний в прошлом месяце сократило закупки бензина за рубежом. Пять крупнейших украинских сетей АЗК уменьшили импорт бензина на 32,6 тыс. тонн, до 40,4 тыс. тонн. Остальные компании приобрели 44,8 тыс. тонн топлива, это на 18,2 тыс. тонн меньше, чем в феврале.

В марте компании значительно уменьшили закупки бензина у греческих и румынских поставщиков, которые в феврале обеспечивали почти 60% украинского импорта.

В марте объемы импорта продукта из Польши и стран Балтии сократились лишь на 11%, до 26,3 тыс. тонн, это вдвое меньше, чем в январе, когда импорт достигал 56,6 тыс. тонн.

Ситуация на АЗС

С 1 июля 2023 года в Украине восстановят налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо на уровне 20%, как это было до полномасштабного вторжения РФ. Эксперты прогнозируют, что после повышения налогов на топливо водители начнут получать "левые" чеки на АЗС.

По мнению экспертов топливного рынка, после возвращения налогообложения цены на бензин в Украине вырастут почти на четверть, в том числе на 23% – до 58,4 грн за литр. По одному из прогнозов, бензин подорожает на 10 гривень за литр, а дизельное топливо может добавить до семи гривень за один литр.

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