Причиной этих ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки.

В пятницу, 29 ноября, в Украине снова будут применять графики ограничения потребления электроэнергии. Они будут действовать в течение суток.

Вечером пресс-служба "Укрэнерго" опубликовала в своем официальном Telegram-канале графики отключений света на завтра. Так, для промышленности и бизнеса ограничения мощности будет действовать в течение всех суток. Для бытовых потребителей графики будут такими:

00:00 - 06:00 - одна очередь отключений;

06:00 - 14:00 - две очереди отключений;

14:00 - 18:00 - три очереди отключений;

18:00 - 22:00 - две очереди отключений;

22:00 - 24:00 - одна очередь отключений.

Отмечается, что причиной временного усиления ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу. Людей призывают экономно потреблять электроэнергию.

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Ситуация в энергосистеме

Напомним, что сегодня российские захватчики совершили очередной массированный обстрел Украины, задействовав против объектов энергетики ракеты и ударные беспилотники.

В Вооруженных силах сообщили, что всего было зафиксировано 12 "прилетов". Уже вскоре в Министерстве энергетики сообщили об экстренных отключениях электроэнергии.

По мнению эксперта Владимира Омельченко, на восстановление стабильной работы энергосистемы Украины после российского обстрела может уйти около 10-14 дней.

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