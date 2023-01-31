Государство возобновляет полную оплату "зеленого тарифа" владельцам домашних солнечных электростанций.

Государство возобновляет полную оплату "зеленого тарифа" владельцам домашних солнечных электростанций за произведенное электричество, которую отменили в начале войны.

Об этом в эфире марафона сказал председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

Он отметил, что 30 января регулятор принял решение об отмене постановления, которое на период действия военного времени позволяло проводить только частичные расчеты с владельцами домашних солнечных электростанций.

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"Вчера мы приняли решение возобновить эти оплаты. Комиссия включила в тарифе НЭК "Укрэнерго" в полном объеме средства на это", – сказал Ущаповский.

По его словам, таким образом государство хочет стимулировать владельцев домашних СЭС вырабатывать больше электроэнергии на фоне ее дефицита в стране.

"Таким образом будем развивать малые системы распределения. Мы очень нуждаемся в генерации", - добавил он.

"Зеленый тариф" в Украине:

25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривал переход от "зеленого" тарифа к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики с 2020 года.

Принятый закон ограничивал с 2020 года установку домашних солнечных станций мощностью до 50 КВт на земле с правом получать "зеленый" тариф за отпущенную в сеть электроэнергию. Станции такого размера можно устанавливать только на крышах или фасадах капитальных сооружений.

27 июня 2019 года НКРЭКУ приняла постановление, которым предполагалось снижение ставки "зеленого" тарифа для новых домашних солнечных станций на крышах и фасадах в три раза с 2025 года.

6 августа 2019 года Украинцам вернули "зеленый тариф" на домашние солнечные электростанции.

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