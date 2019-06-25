"Зеленый" тариф для домашних солнечных панелей могут сократить в три раза

Проект регуляторного акта предусматривает также снижение в три раза ставки «зеленого» тарифа для ветровых станций и солнечно-ветровых станций комбинированного типа.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает с 2025 года установить "зеленый" тариф для новых домашних солнечных станций, установленных на крышах и фасадах, в три раза ниже ныне действующего.

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Соответствующий проект постановления опубликован на сайте НКРЭКУ.

Так, регулятор планирует установить "зеленый" тариф для домашних солнечных станций мощностью до 50 кВт, установленных на крышах и фасадах капитальных сооружений, введенных в эксплуатацию в течение 2019 года, на уровне 540,79 гривни за кВт-ч (без НДС), что сейчас соответствует уровню 18 евроцентов за кВт-ч.

При введении в эксплуатацию в период с 2020 года по 2024 год "зеленый" тариф составит 486 гривень кВт-ч (без НДС), то есть 16 евроцентов за кВт-ч.

Домашние солнечные станции мощностью до 50 кВт, введенные в эксплуатацию с 2025 года, будут продавать в сеть электроэнергию по тарифу 157,26 гривни кВт-ч (без НДС), то есть чуть более 5 евроцентов за кВт-ч, что более чем в три раза меньше текущего "зеленого" тарифа.

Также проектом постановления предусматривается снижение ставки "зеленого" тарифа для новых ветровых электростанций (ВЭС) и солнечно-ветровых станций комбинированного типа в три раза – до уровня 3,3 и 3,8 евроцентов за кВт-ч, соответственно.

Срок действия постановления и всех его положений – до 1 января 2030 года.

Окончательное решение относительно принятия документа будет принято на заседании комиссии 27 июня.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает переход от "зеленого" тарифа к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики с 2020 года. Документ был подписан президентом и вступил в силу.

Как сообщается в пояснительной записке, необходимость принятия документа обусловлена высокой ценовой нагрузкой на оптовый рынок электроэнергии. Объём произведенной "зеленой" энергии в конце 2017 года составил 1,5%, в то время как ценовая нагрузка на оптовый рынок электроэнергии составила 7,5%, а к концу 2018 года уже 8,2%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы - специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом, цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.