"Зеленый" тариф для солнечных панелей на крышах снизят в три раза с 2025 года

Постановление также предусматривает снижение ставки "зеленого" тарифа для новых ветровых электростанций (ВЭС) и солнечно-ветровых станций комбинированного типа.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление, которым предполагается снижение ставки "зеленого" тарифа для новых домашних солнечных станций на крышах и фасадах в три раза с 2025 года.

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Соответствующее решение было принято на заседании комиссии сегодня.

Так, регулятор установил "зеленый" тариф для домашних солнечных станций мощностью до 50 кВт, установленных на крышах и фасадах капитальных сооружений, введенных в эксплуатацию в течение 2019 года, на уровне 540,74 гривни за кВт-ч (без НДС).

При введении в эксплуатацию в период с 2020 года по 2024 год "зеленый" тариф составит 486 гривень кВт-ч (без НДС)

Домашние солнечные станции мощностью до 50 кВт, введенные в эксплуатацию с 2025 года, будут продавать в сеть электроэнергию по тарифу 157,26 гривни кВт-ч (без НДС), что более чем в три раза меньше текущего "зеленого" тарифа.

Также постановлением предусматривается снижение ставки "зеленого" тарифа для новых ветровых электростанций (ВЭС) и солнечно-ветровых станций комбинированного типа – до уровня 115 гривень кВт-ч (без НДС) с текущих 489,24 гривни.

Указанным документом регулятор также привел в соответствие регуляторные акты по принятому в апреле закону об альтернативных источниках энергии и отменил необходимость устанавливать "зеленый" тариф для новых домашних солнечных станций на земле с января 2020 года.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает переход от "зеленого" тарифа к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики с 2020 года. Документ был подписан президентом и вступил в силу.

Как сообщается в пояснительной записке, необходимость принятия документа обусловлена высокой ценовой нагрузкой на оптовый рынок электроэнергии. Объём произведенной "зеленой" энергии в конце 2017 года составил 1,5%, в то время как ценовая нагрузка на оптовый рынок электроэнергии составила 7,5%, а к концу 2018 года уже 8,2%.

Принятый закон ограничивает с 2020 года установку домашних солнечных станций мощностью до 50 КВт на земле с правом получать "зеленый" тариф за отпущенную в сеть электроэнергию. Станции такого размера можно устанавливать только на крышах или фасадах капитальных сооружений.