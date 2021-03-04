Глава «Нафтогаза» считает, что обязательный годовой продукт по поставкам газа населению необходимо ввести с 1 мая, а не с 1 апреля, как предлагает Витренко.

Глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев считает, что инициатива и.о. министра энергетики Юрия Витренко о продаже компанией "Укргазвыдобування" газа для нужд населения и теплоэнерго по фиксированной цене с апреля 2021 года до мая 2022 года может привести к манипуляциям и коррупции на газовом рынке.

Об этом он сказал в эфире "Радио НВ".

Читайте также"Нафтогаз" может заморозить тарифы на газ для населения: названы сроки

"Если честно, я удивлен, я не до конца понимаю. Если план в том, чтобы в течение месяца или за короткое время... я не до конца понимаю, о каком объеме идет речь, но если вывести на рынок слишком большой объем газа, то это с большой вероятностью выглядит как манипуляция", – сказал он.

По его словам, манипуляции порождают риски непрозрачности, неэффективности и потенциальный риск коррупции на рынке газа.

Коболев уточнил, что пока не получал официальных документов, связанных с этим вопросом, поэтому не до конца уверен, как оценить план, который предлагает Витренко.

Глава «Нафтогаза» считает, что обязательный годовой продукт по поставкам газа населению необходимо ввести с 1 мая, а не с 1 апреля, как предлагает Витренко.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

18 января, Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в ближайшее время должна принять решение об установлении предельного тарифа на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр.

18 января 2021 года Кабмин установил с февраля предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

24 февраля 2021 года были обнародованы мартовские тарифы на газ для населения.

26 февраля 2021 года стало известно о том, что «Нафтогаз» снизил цену на газ для теплокоммунэнерго.

3 марта 2021 года по инициативе и.о. министра энергетики Юрия Витренко Кабинет министров поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства подать на рассмотрение правительства решения, которыми предусматривается обязательство для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» продавать газ для нужд населения и теплоэнерго по фиксированной цене с апреля этого года до мая 2022 года.

Кроме этого, предусматривается, что компания «Укргазвыдобування», которая входит в группу «Нафтогаз», с апреля 2021 года будет продавать 100% объёмов товарного газа всем участникам рынка природного газа на условиях не хуже, чем для группы «Нафтогаз». Также Витренко отметил, что компания «Нафтогаз Трейдинг» с апреля 2021 года на рынке природного газа будет выполнять роль маркетмейкера относительно торговли среднесрочными, на период до двух лет, стандартизированными продуктами.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина