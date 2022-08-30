Восстановление ставок акцизного налога на дизель приведет к росту инфляции и грозит потерей рабочих мест.

Об этом говорится в открытом письме Федерации работодателей Украины (ФРУ) к председателю Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву.

В ФРУ подчеркнули: дизель является стратегической позицией для многих отраслей экономики: добывающей и тяжелой промышленности, которая не может работать без тяжелой техники; сельского хозяйства, стратегически важного государственного предприятия "Укрзализныця" и других.

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"Повышение стоимости дизеля через возврат акцизного налога приведет к дальнейшему повышению железнодорожного тарифа и стоимости грузовых перевозок по автодорогам, повышение себестоимости промышленной и аграрной продукции, и ростом инфляции, что ставит под угрозу деятельность целых отраслей и под риск содержание рабочих мест", - отметили в ФРУ.

Именно поэтому в Федерации призвали Гетманцева не возвращать ставки акциза на дизельное топливо.

Как известно, Налоговый комитет ВР одобрил доработанный законопроект 7668-д, которым возвращаются акцизы на топливо: на газ возвращается акциз в размере 52 евро/1000 л, акциз для альтернативных видов топлива с добавлением биоэтанола приравнивается к 100 евро/1000, на другие виды топлива (бензин и дизель) - 100 евро/1000 литров.

Ранее экономист Андрей Новак заявил, что возвращение акциза на бензин приведет к повышению цен на все товары и услуги, а также нанесет большой ущерб аграриям и военным, которым для выполнения работы нужен дизель в очень больших количествах.