Если информация с записей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по Ольге Буславец подтвердится, ответственность за коррупцию должна быть максимальной.

Об этом заявил политолог Анатолий Октисюк, комментируя записи НАБУ, на которых руководство ДТЭК обсуждало назначение Буславец в качестве министра.

"В случае подтверждения информации с записей НАБУ, на которых топ-менеджер ДТЭК обсуждает с иностранным гражданином назначение Ольги Буславец в правительство, вне всяких сомнений, речь идет о коррупции с нанесением государству вреда в особо крупных размерах. Ответственность за это преступление также должна быть максимальной из предусмотренных в Уголовном кодексе – 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорит эксперт.

По его словам, связь Ольги Буславец с ДТЭК прослеживалась еще до ее назначения в правительство.

"Она известна реализацией в интересах Рината Ахметова скандальной схемы Роттердам+, и именно поэтому фракция партии "Слуга народа" отказалась поддержать ее кандидатуру на должность министра. Но и в статусе исполняющей обязанности министра она демонстративно на протяжении почти всего 2020 года принимала решения в интересах монополиста. Самое шокирующее из этих решений: искусственное антирыночное ограничение мощностей производящего дешевую электроэнергию "Энергоатома", чтобы обеспечить продажу более дорогой электроэнергии тепловых электростанций Ахметова. Как следствие, на украинском энергорынке одна из самых высоких цен в Европе", - считает Октисюк.

"Украинские потребители до сих пор оплачивают сверхприбыли монополиста, который при содействии Минэнерго цинично злоупотребляет своим положением. Если записи НАБУ помогут исправить ситуацию и привлечь к ответственности авторов теневой схемы, это снимет с экономики коррупционную ценовую надбавку, которая действует в интересах лишь одного олигарха", - резюмировал политолог.

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Автор: УНИАН