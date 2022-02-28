Из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, были обесточенными (полностью или частично) 316 населенных пунктов и 332 тысяч потребителей.

Энергосистема Украины работает стабильно в изолированном от России и Беларуси режиме и имеет достаточные резервы энергоресурсов для обеспечения потребителей.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"В то же время из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, оставались обесточенными (полностью или частично) 316 населенных пунктов и 332 тысяч потребителей. На территории Житомирской, Ривненской, Запорожской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях в связи с боевыми действиями остаются без газоснабжения 11 тыс. 675 потребителей. Оперативно-выездные бригады продолжают выполнять аварийно-возобновляемые работы на местах и при первой возможности проводят ремонтные работы и подключение потребителей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Запорожская АЭС находится под контролем Украины и работает в штатном режиме, как и три другие атомные станции.

"ГП НАЭК "Энергоатом" как оператор всех действующих украинских атомных электростанций – Запорожской, Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской – официально заявляет: информация российских пропагандистских СМИ о том, что захватчики якобы взяли под контроль Запорожскую АЭС, является циничным фейком. Сейчас все четыре атомные станции находятся под контролем Украины и работают в штатном режиме. "Энергоатом" принимает все необходимые меры для защиты АЭС, организована усиленная оборона ядерных объектов соответствующими подразделениями, предусмотренными законодательством", - говорится в сообщении.

"Нарушений условий безопасной эксплуатации нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на всех АЭС и прилегающих к ним территориях не менялось и находится в пределах действующих норм. По состоянию на 9:00 текущая мощность НАЭК "Энергоатом" равнялась 7159 МВт", - говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости: