Депутаты определили приоритеты в энергетическом партнерстве и евроинтеграции.

Украинские и польские политики заявили о важности стратегического сотрудничества между странами. Украина предлагает самые дешевые в Европе возможности для хранения газа, чем активно пользуются польские компании. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказали во время выступлений участники Международного Форума Центральной и Восточной Европы VIA CARPATIA 2024.

"В Украине большие возможности по хранению газа. Довольно часто европейские (в том числе польские) компании используют это. Когда можно летом купить газ, когда он дешевле, и зимой использовать газ, когда он дороже. И это абсолютно взаимовыгодное сотрудничество, потому что хранение газа в Украине самое дешевое в Европе", - сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб отметила, что украинские инвесторы вкладывают средства в энергетические проекты в Польше.

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В то же время, по ее словам, в Украине существуют определенные проблемы, которые мешают привлекать больше польских инвестиций. В частности, польским инвесторам мешают действующие в нашей стране валютные ограничения, а также не совершенная судебная система, которая не может защитить владельца. Гриб подчеркнула:

"Нам необходимо внутри страны сосредоточиться на этих вопросах. Мы можем много говорить о том, что мы будем развивать распределительную генерацию и другие направления, но не будут приходить инвесторы".

В свою очередь народный депутат Украины, сопредседатель депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Республикой Польша Николай Княжицкий отметил, что парламентская группа дружбы Украины и Польши из-за стратегических интересов между странами поставила себе цель сделать все, чтобы сотрудничество государств было эффективным.

"На этом форуме мы обсуждаем энергетическое сотрудничество. Поляки активно работают с южнокорейцами в военном сотрудничестве, в энергетическом. Особенно сейчас, когда Северная Корея воюет против нас, привлечение и поляков, и через них Южной Кореи является чрезвычайно важным. Много таких инициатив. Прежде всего, они заинтересованы в построении генерации, если говорить об энергетике", - подчеркнул Княжицкий.

Депутат Сейма Республики Польша, председатель польско-украинской парламентской группы Марцин Босацкий заявил, что польско-украинская парламентская группа хочет сделать все возможное, чтобы улучшить польско-украинские отношения.

"Есть много трудностей и с экономической, и с исторической сторон. Но самое важное, что стратегические интересы Польши и Украины общие. Во-первых, мы хотим, как и вы, чтобы Путин и Россия проиграли эту войну. Во-вторых, чтобы Украина интегрировалась с инструкторами Запада, с НАТО и с Европейским Союзом. И нет больших друзей, чем поляки, чтобы вам в этом помочь", - добавил депутат Сейма Республики Польша.

Народный депутат Украины, сопредседатель депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Республикой Польша Артем Ковалев отметил, что украинская и польская стороны договорились встретиться в Польше, чтобы изучить опыт этой страны в привлечении европейских инвестиций.

"Они поделятся своим опытом, как оформлять проекты, как подавать правильно эти проекты, как бороться за европейские средства. Это как раз тот опыт, который нам нужен", - сказал Ковалев.

Добыча газа в Украине - последние новости

11 ноября стало известно, что в Украине была запущена новая мощная скважина глубиной почти 6 тысяч метров. Она дает 110 тыс. куб. м газа в сутки.

В сентябре сообщалось, что в Украине был установлен рекорд по добыче газа. Тогда с начала года добыли 9,8 млрд куб. м газа, что более чем на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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