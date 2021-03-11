С 2018 года "Метинвесту" уже принадлежало 24,77% акций компании.

"Метинвест" объявил о покупке акций крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля - "Покровской угольной группы".

После сделки доля крупнейшего горно-металлургического холдинга Украины в структуре собственности угольных предприятий выросла до 67,28%. Об этом пишет "Обозреватель".

Читайте также"Метинвест" намерен инвестировать в шахтоуправление "Покровское" 4 миллиарда гривеньЭкономист Алексей Лупоносов подчеркнул, что сделка - мощный стимул для прифронтовых территорий, ведь она может дать новые рабочие места. А еще, отметил он, самое важное - это отсутствие у компании российских связей.

Эксперт аналитического кластера "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко обратил внимание на еще одну проблему, возникшую после начала войны на Донбассе, - дефицит коксующегося угля. Ведь из-за потери контроля над добывающими предприятиями в ОРДЛО поставки сырья для производства кокса прекратились.

По мнению Гаврилечко, это вынужденная мера для компании, зависящая от того, как долго продлится перемирие на востоке.

"Предприятия вынуждены прибегать к подобным мероприятиям в силу того, что ведутся военные действия – нет возможности спокойно покупать уголь и использовать его, и второе – рынок угля достаточно статичен", - отметил эксперт.

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Автор: УНИАН