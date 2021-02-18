Игорь Орел

Украина в ближайшие годы планирует начать освоение шельфа Черного моря, что в случае успеха позволит дополнительно добывать ежегодно 10-15 миллиардов кубометров газа и сделает нашу страну энергетически независимой.

Потянуть такой амбициозный проект на сегодня Украина, к сожалению, самостоятельно не в состоянии. Нужны миллиардные инвестиции и передовые технологии.

Нафтогаз находится в активном поиске партнеров

Поэтому Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», которой правительство в конце 2020 года предоставило право на разведку и добычу нефти и газа на черноморском шельфе, находится в активном поиске партнеров, способных предоставить нашей необходимые средства, технологии и опыт для успешной реализации проекта.

Первой компанией, которую «Нафтогаз» смог заинтересовать, стала крупная румынская энергетическая компания OMV Petrom, 51 процент акций которой принадлежит крупнейший в Центральной Европе австрийской компании OMV.

Украинский государственный энергохолдинг и румынский партнер заключили меморандум о сотрудничестве в области разведки и добычи газа.

Соглашение предусматривает проведение анализа возможностей по сотрудничеству на перспективных нефтегазовых участках в украинской части акватории Черного моря, результатом которого может стать заключение более серьезных договоров о совместном освоении украинского шельфа.

От участия в этом проекте выиграют обе стороны. «Нафтогаз» получает в качестве партнера одну из ведущих европейских энергетических компаний, что упростит задачу по привлечению других инвесторов, а также позволит ускорить реализацию проекта.

Привлечение Румынии существенно снижает фактор присутствия российских вооруженных сил

Более того, Румыния является членом НАТО и ЕС, поэтому привлечение к проекту румынской компании существенно снижает фактор присутствия в регионе российских вооруженных сил, которые в 2014 году оккупировали Крымский полуостров и захватили часть нашего черноморского шельфа, а также работающие в море украинские буровые платформы.

В свою очередь, OMV расширяет свое присутствие в бассейне Черного моря, что соответствует стратегии компании, а также получает доступ к одним из крупнейших запасов газа в акватории. По различным оценкам, прогнозные ресурсы на этой части украинского шельфа составляют колоссальные 1-2 триллиона кубометров газа.

Ранее OMV Petrom уже получила право на разведку и добычу углеводородов на шельфе Черного моря в Грузии и Болгарии.

Кроме этого еще в 2012 году румынская компания совместно с американской ExxonMobil обнаружили в 170 километрах от побережья Румынии на блоке «Нептун» крупное газовое месторождение. С 2008 по 2016 года в геологоразведочные работы на этом блоке компаниями было инвестировано 1,5 миллиарда долларов.

Однако в 2019 году на фоне изменения налогового законодательства в Румынии и падения цен на природный газ компания ExxonMobil, которая инвестировала в «Нептун» около 750 миллионов долларов, заявила о намерении выйти из проекта.

Мировые компании теряют интерес к добыче углеводородов в Черном море

То есть, Румыния, как и Украина, столкнулась с тем, что крупнейшие мировые нефтегазовые компании теряют интерес к добыче углеводородов в Черном море.

Тогда как для стран региона освоение морского шельфа является стратегической задачей, реализация которой способна оставить в прошлом энергетическое доминирование России в Восточной Европе.

Поэтому Украине крайне важно усилить работу на международной арене по привлечению в масштабный проект как можно больше стран региона, которые на сегодня имеют общую проблему - зависимость от импорта энергоресурсов, в первую очередь, из России.

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Речь идет не только о странах Черноморского бассейна, но и, например, о Польше, которая последние годы пытается снизить зависимости своей экономики от российского газа.

Совместная реализация энергетических и инфраструктурных проектов позволит экономически и политически сблизить Украину со своими европейскими соседями, являющимися членами Евросоюза.

Объединение стран Восточной и Центральной Европы вокруг реализации важных экономических проектов сделает регион более устойчивым перед лицом внешних вызовов, что важно особенно сегодня, когда антиевропейская риторика России становится все более агрессивной.

Украина призвана быть драйвером этих процессов

Украина, пострадавшая от северного соседа больше других, не может занимать пассивную позицию, и призвана быть драйвером этих процессов, предлагая своим соседям проекты, которые будут объединять страны нашего балто-черноморского региона и способствовать их экономическому развитию.

Совместное освоение Черноморского шельфа может стать первой и наиболее масштабной из таких инициатив.

Игорь Орел

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