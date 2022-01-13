Новые тарифы начали действовать с 1 января.

В Украине с 1 января действуют новые тарифы на распределение газа - в среднем они выросли на 3,9%.

Тарифы зависят от региона, количества потребителей и размера затрат для устойчивого функционирования газораспределительных систем, пишет "ГазПравда".

"Сумма в платежке за распределение газа зависит от объемов потребленного топлива. За основу берется объем использованного топлива за предыдущий период (на 2022 год это период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года), который делится на 12 и умножается на тариф местного Оператора ГРМ", - говорится в разъяснении.

Потребителям напомнили о минимальных объемах ожидания, определенных постановлением НКРЭКУ:

39 кубометров - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи;

126 кубометров - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;

314 кубометров - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления, или объекта потребителя, что не является бытовым.

Даже при меньшем потреблении будут начислять именно эти минимальные объемы.

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Если пользователь не пользуется газовым котлом и не хочет переплачивать - он должен обратиться к своему Оператору ГРП с заявлением об отключении котла, а также заменить категорию потребления в договоре о распределении газа.

"Однако следует обратить внимание, что изменение группы потребления повлияет на начисления за распределение только на будущие периоды (то есть, с 1 января следующего года). Рассчитанные объемы за прошедший период останутся на уровне действующей на тот период группы потребления", - говорится в сообщении.

Не платить за распределение газа могут те домохозяйства, которым официально прекратили его поставки и это подтверждено соответствующим актом. Тем потребителям, которые не хотят платить за услугу, должны написать заявление и расторгнуть договор. Если газоснабжение будет необходимо возобновить - за это надо будет заплатить дополнительно.

Распределение газа в Украине