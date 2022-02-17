17 февраля 2022 года цены на нефть продолжили снижение, которое началось после информации об отведении российских войск от украинской границы.
Об этом сообщает Investing.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 по Киеву в четверг составляла $93,65 за баррель, что на $1,16 (1,22%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,53 (1,6%) - до $94,81 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $92,39 за баррель, что на $1,27 (1,36%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов увеличилась на $1,59 (1,7%), до $93,66 за баррель.
По состоянию на 10:47 по Киеву нефть марки Brent стоила $93,65 за баррель, нефть WTI стоила $92,75.
За год нефть подорожала практически в полтора раза. Цена изменилась с $58,67 по состоянию на 3 февраля 2021 до $93,65 по состоянию на 17 февраля 2022 года.
Ситуация на украинской границе:
15 февраля 2022 года Минобороны РФ заявило о том, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после военных учений.
Цены на нефть:
- По состоянию на 13 января 2021 года мировые цены на нефть достигли докарантинного уровня.
- Стоимость барреля мартовской нефти Brent 21 января к 8:22 по Киеву составила $56,02 (-0,11%).
- По состоянию на 2 февраля 2021 года после новогодних колебаний нефть начала расти в цене.
- 4 февраля 2021 года цены на нефть поднялись до годового максимума.
- По состоянию на 8 февраля 2021 года впервые за год цена на нефть превысила $60.
- 17 февраля 2021 года цена барреля нефти марки Brent достигла $64,06 (+1,12% к цене на момент закрытия вечерней сессии).
- 22 февраля 2021 года нефть пробила отметку в $62 доллара.
- В конце февраля стоимость европейских сортов нефти обновила максимумы с начала 2020 года: котировки североморской Brent превысили $67 за баррель, российской Urals достигли $66 за баррель.
- В марте 2021 года цена нефти приблизилась к психологической отметке в $70.
- Стоимость барреля мартовской нефти Brent 6 января к 16:55 по Киеву составила $82,33 (+1,89%).
- 17 января 2022 года фьючерсы на нефть марки Brent достигли самого высокого уровня за более чем три года.
- 21 января 2022 года, цена нефти Brent приблизилась к 7-летнему максимуму. По состоянию на 8:44 по Киеву стоимость барреля апрельской нефти Brent составила $89,56 (+1,17%).
- 2 февраля 2022 года цены на нефть приблизились к семилетнему максимуму.
- 14 февраля 2022 года впервые с 1 октября 2014 года стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $96 за баррель.
- 15 февраля 2022 года снижение напряжения на украинской границе обвалило цены на нефть.