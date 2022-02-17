Снижение цены на нефть началось после информации об отведении российских войск от украинской границы.

17 февраля 2022 года цены на нефть продолжили снижение, которое началось после информации об отведении российских войск от украинской границы.

Об этом сообщает Investing.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 по Киеву в четверг составляла $93,65 за баррель, что на $1,16 (1,22%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,53 (1,6%) - до $94,81 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $92,39 за баррель, что на $1,27 (1,36%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов увеличилась на $1,59 (1,7%), до $93,66 за баррель.

По состоянию на 10:47 по Киеву нефть марки Brent стоила $93,65 за баррель, нефть WTI стоила $92,75.

За год нефть подорожала практически в полтора раза. Цена изменилась с $58,67 по состоянию на 3 февраля 2021 до $93,65 по состоянию на 17 февраля 2022 года.

Ситуация на украинской границе:

15 февраля 2022 года Минобороны РФ заявило о том, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после военных учений.

Цены на нефть: