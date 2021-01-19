Регулятор намерен установить предельный тариф на распределение в размере 1,79 грн за куб. м.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о снижении тарифов на распределение газа для 14 операторов газораспределительных сетей.

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора.

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Согласно проекту постановления, НКРЭКУ намерена внести изменения в постановления от 16 и 30 декабря и снизить тарифы на распределение газа для 14 компаний. В частности, «Гадячгаза», «Закарпатгаза», «Ивано-Франковскгаза», «Коростышевгаза», «Лубныгаза», «Мелитопольгаза», «Николаевгаза», «Полтавагаза», «Тернопольгаза», «Тысменицагаза», «Уманьгаза», «Харьковгаза», «Черновцыгаза» и компании «Газовик».

Предельный тариф на распределение газа будет зафиксирован на уровне 1,79 грн за куб. м (без НДС).

Одобренный проект постановления будет обнародован на сайте регулятора для внесения замечаний и предложений. После этого он будет окончательно утвержден.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

18 января, Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в ближайшее время должна принять решение об установлении предельного тарифа на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр.

19 января 2021 года Кабинет министров опубликовал постановление, которым с февраля вводится предельная цена газа для бытовых потребителей в размере 6,99 грн за куб. м.

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Автор: Игорь Орел