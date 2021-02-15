По данным "Нафтогаза", еще в сентябре 2020 года компания поставляла газ только 2% бытовых потребителей Украины.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" за несколько месяцев увеличила свою долю на рынке поставок газа для населения Украины с 2% до 10%.

Читайте такжеВ Минэнерго не знают, сколько газа в подземных хранилищахКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на Всеукраинском форуме "Украина 30. Платежка".

"Нафтогаз" сейчас на этом рынке имеет приблизительно 10%. Мы активно растем и предлагаем самую низкую цену, которая сейчас даже ниже граничной цены, установленной правительством", - сказал он.

Коболев отметил, что цена газа должна определятся рынком, при условии, что рынок эффективный и конкурентный.

Что этому предшествовало

По данным "Нафтогаза", в сентябре 2020 года доля компании на рынке природного газа для бытовых потребителей Украины составляла 2%.

1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.

В июле Кабинет министров Украины утвердил постановление, которым "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" была определена поставщиком "последней надежды" в рамках открытия конкурентного рынка газа для населения в течение трех лет.

В январе 2021 года правительство установило граничную цену на газ для населения в размере 6,99 гривни за кубометр, которая будет действовать до 31 марта 2021 года.

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Автор: Анна Бредихина