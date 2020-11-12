Коболев напомнил, что каждый украинский потребитель может свободно менять поставщика газа.

Цена природного газа от ГК "Нафтогаз Украины" примерно на 40% меньше крупнейшего игрока рынка.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает ТСН.uа.

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"Цена "Нафтогаза" от этой цены (крупнейшего игрока рынка поставок газа для населения — ред.) в меньшую сторону отличается примерно на 40%. Наша цена на текущий месяц составляет 6,33 грн, а если кто-то пожелает купить газ на весь год, это будет 6,45 грн. Это существенно дешевле", — рассказал Коболев.

По его словам, цена от "Нафтогаза" ниже, чем за три предыдущих года. "Мы имеем желание получить большую долю рынка, постоянных лояльных клиентов и избрали коммерческую тактику расширения. Мы предлагаем рыночную цену, но ниже конкурентов. В этом смысл — конкурировать за клиента", — отметил руководитель "Нафтогаза".

Коболев напомнил, что каждый украинский потребитель может свободно менять поставщика газа.

Он пояснил, что "Нафтогаз" не регулирует цену на газ для населения и поставляет газ напрямую лишь 2% бытовых потребителей. "Населению газ поставляют частные газсбыты. Доля "Нафтогаза" на рынке для населения составляет огромных 2%. 98% населения пока не покупают газ у "Нафтогаза", они покупают у частных компаний, которые очень давно существуют на рынке. Они не прошли процесс отделения (анбандлинг, отделения распределения газа от продажи — ред.), они являются монополистами в каждой отдельной области и сейчас устанавливают цену на газ", — рассказал Коболев.

Напомним, с 1 августа 2020 года правительство прекратило действие режима спецобязательств на рынке газа для населения и цена газа самостоятельно определяется поставщиком газа. Потребители могут свободно менять поставщика: процедура перехода к новому поставщику занимает от трех дней и может проходить в электронном режиме.

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Автор: УНИАН