21 декабря 2021 года цена (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла отметки $2035 за тысячу кубометров.

Рекордный рост цен на газ, который сейчас происходит, прогнозировался еще осенью.

Об этом в интервью УНИАН заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

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По словам эксперта, главная причина роста цен на газ – действия "Газпрома".

"В целом, все, что происходит, прогнозировалось еще осенью. Самая главная причина беспрецедентного роста цен на газ – действия "Газпрома" под прикрытием объективных факторов по эскалации газовых цен путем поддержки дефицита на рынке", - ометил эксперт.

Одной из причин подорожания газа Гончар назвал нежелание "Газпрома" увеличивать объемы поставок на европейский рынок.

"Достаточно вспомнить о недозаполненных ПХГ в Европе, принадлежащих "Газпрому". Сюда же относится нежелание увеличивать объемы поставок на европейский рынок, используя имеющуюся свободные мощности ГТС Украины и "Ямал-Европа". А то, что не заработал "Северный поток-2", это - не причина создавшейся ситуации. Ведь Европа обеспечивалась со стороны "Газпрома", когда и первого, и второго "Северного потока" в помине не было. Тот же "Ямал- Европа" с середины нулевых использовался на полную мощность", - отметил эксперт.

Эксперт отметил, что с наступлением холодов и при дефиците газа Европа станет сговорчивей.

"Сейчас четко прослеживается расчет "Газпрома", который он особо и не скрывал, – с наступлением холодов и при дефиците газа Европа станет сговорчивей, в том числе в отношении "Северного потока-2".

Цена на газ:

Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.

15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.

16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.

20 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.

21 декабря 2021 года цена (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла отметки $2035 за тысячу кубометров.