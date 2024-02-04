Энергопитание уже восстановлено, но работы как в магистральных, так и в распределительных сетях еще продолжаются.

Вчерашняя атака дронов на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога была одной из самых массированных за год.

Как сообщают в "Укрэнерго", энергетикам удалось значительно минимизировать последствия дроновых атак, даже в конкретном энергоузле, благодаря подготовке ко всем возможным сценариям летом.

"Фактически, это были первые отключения после воздушных атак с начала отопительного сезона, который мы прошли на две трети. Вчерашняя атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога – уже третья за неделю и одна из самых массированных за год", – говорится в сообщении.

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В компании отмечают, что восстановительные работы были непростыми: поскольку после атак снижается надежность питания поврежденного энергоузла, ремонтным бригадам пришлось в течение дня дважды возвращать свет потребителям в регионе.

Сообщается, что сейчас работы как в магистральных, так и в распределительных сетях еще продолжаются, но энергопитание уже возобновлено.

Удар "Шахедами" по Кривому Рогу - что известно

В ночь на 3 февраля враг нанес удар "Шахедами" по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине. В частности, из-за обстрелов и падения обломков БпЛА пострадало оборудование подстанции НЭК "Укрэнерго" и две высоковольтные воздушные линии.

В результате в Кривом Роге была обесточена часть бытовых и промышленных потребителей. Жителям города сообщили о вводе графиков аварийных отключений.

По данным Днепропетровской ОВА, из-за атаки без света в районе осталось почти 15 000 человек, а также две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43000 абонентов.

За день до этого из-за ночного удара "Шахедов" также была обесточена часть Кривого Рога. Без света оставались десятки тысяч потребителей. Кроме того, на одной из шахт в результате обесточивания под землей застряли более сотни горняков.

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