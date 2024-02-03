Энергетики работают, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

Из-за перегрузки сетей Кривой Рог и район снова частично обесточены. Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лисак.

По его словам, без света остались некоторые районы самого Кривого Рога, а также 5 общин - Широковская, Гречаноподовская, Карповская, Новолатовская и Зеленодольская.

"Энергетики работают, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. Заживить дома и предприятия. Поэтому не паникуем! Наши специалисты самые лучшие. Справимся и с этим", - заверил Лисак.

Отключения света в Кривом Роге - последние новости

В Кривом Роге вводят аварийные графики отключений из-за удара "Шахедов" в ночь на 3 февраля. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. Он предупредил жителей города о введении графиков аварийных отключений по тому алгоритму, что и в прошлом году во время блэкаутов.

В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак рассказал, что из-за атаки без света в районе осталось почти 15 000 человек, а также две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43000 абонентов.

Также УНИАН сообщал, сколько БПЛА сбила украинская ПВО в ночь на 3 февраля. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, запускали БПЛА с двух направлений: российского Приморско-Ахтарска и с территории оккупированной Чауды. Также враг атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области РФ.

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