"ПриватБанк" продал 25 нефтебаз почти за 100 миллионов гривень

Общая сумма реализованного имущества "ПриватБанка" через площадку OpenMarket в рамках добровольной продажи составляет 332 миллиона гривень.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" продал через электронный аукцион Государственного предприятия "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ, онлайн-аукцион OpenMarket) 25 нефтебаз на общую сумму 93,4 миллиона гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба СЕТАМ.

"Акционерное общество государственный банк "ПриватБанк" продал через электронный аукцион OpenMarket 25 нефтебаз на общую сумму 93 миллиона 392 тысячи 847 гривень", - сказано в сообщении.

Нефтебаза с наибольшим приростом цены 620% находится в городе Коростень Житомирской области.

Согласно сообщению, общая сумма реализованного имущества "ПриватБанка" через площадку OpenMarket в рамках добровольной продажи составляет 332 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля крупнейший банк Украины "ПриватБанк" повторно выставил на электронный аукцион OpenMarket десять нефтебаз с существенным снижением цены от 1% до 87% от первоначальной стоимости.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

СЕТАМ с 2014 года реализует через онлайн-аукционы имущество, арестованное Государственной исполнительной службой Украины. В 2017 году предприятие изменило название электронной площадки на OpenMarket.