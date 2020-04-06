"ПриватБанк" повторно выставил на электронный аукцион 10 нефтебаз со скидкой цены до 87%

Торги запланированы на 15 апреля.

Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» повторно выставил на электронный аукцион OpenMarket десять нефтебаз с существенным снижением цены от 1% до 87% от первоначальной стоимости.

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Как сообщили в пресс-службе государственного предприятия "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ, онлайн-аукцион OpenMarket), нефтебазы находятся в Кировоградской, Харьковской, Житомирской, Сумской и Хмельницкой областях.

"Значительное снижение цен означает, что нефтебазы, на которые стартовая цена была, например, 55 и 14 млн грн, сейчас можно приобрести со стартовой ценой 18 и 4 млн грн соответственно", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, торги запланированы на 15 апреля.

«ПриватБанк» является лидером среди банков партнеров в этом году по добровольной реализации. Имущества банка продано более чем на 100 млн грн», - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности гендиректора СЕТАМ Александра Мамро.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) с 2014 года реализует через онлайн-аукционы имущество, арестованное Государственной исполнительной службой Украины. В 2017 году предприятие изменило название электронной площадки на OpenMarket.

За пять лет своей деятельности госпредприятие "СЕТАМ" провело 60 тысяч аукционов, а сумма реализованных активов составила почти 11,5 млрд грн.