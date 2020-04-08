На фоне карантина жители Киева увеличили долги за тепло

Задолженность жителей города за март увеличилась на 255 миллионов гривень.

На фоне карантинных ограничений в марте уровень оплаты жителей Киева за услуги теплоснабжения снизился на 15% в сравнении с февралем.

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Об этом сообщил на брифинге директор структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

"В марте наблюдалось сокращение поступления платежей. Сокращение составляет почти 15% в сравнении с уровнем оплаты в феврале. Задолженность жителей города за март увеличилась на 255 миллионов гривень", - сказал Лопатин.

При этом он выразил надежду, что уровень оплаты в апреле сохранится хотя бы на мартовском уровне.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство Украины ужесточило карантинные меры. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации.