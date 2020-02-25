Беларусь решила импортировать нефть через Украину

Пока что объем поставок нефти составляет несколько танкеров.

Поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы из Украины по нефтепроводу "Одесса - Броды" начнутся в марте.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление зампреда "Белнефтехима" Владимира Сизова.

"Поставки по "Одесса - Броды" начнутся в ближайшее время, в марте. Объем - несколько танкеров", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Беларусь не может прийти к компромиссу с Россией относительно поставок нефти из-за слишком высокой цены, которую установил Кремль. В Минске называют ее выше мировой.

Ранее, 1 января 2020 года, российские компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Лидер Беларуси Александр Лукашенко неоднократно пытался договориться с российским главой Владимиром Путиным о подписании новых соглашений, но безуспешно.

По данным "Белнефтехима", цена поставок нефти из РФ в Беларусь составляет 83% от мировой цены на нефть. Беларусь является крайне зависимой от российской нефти. Страна ежегодно импортирует около 24 миллионов тонн нефти из РФ. При этом 6 миллионов тонн используются для удовлетворения собственных потребностей, а остальное поставляется в Европу.