С начала года долг "Гарантированного покупателя" перед "Энергоатомом" достиг почти 3 миллиардов гривень

Платежеспособность ГП "Гарантированный покупатель" остается для компании одной из основных проблем.

С начала 2020 года долг ГП «Гарантированный покупатель» перед ГП «НАЭК «Энергоатом» составил 2,8 миллиарда гривень, при этом за февраль прирост долга составляет более 1,8 миллиарда гривень.

Об этом глава НАЭК «Энергоатом» Павел Павлишин сообщил в ходе совещания по проблемам законодательного обеспечения и функционирования атомной отрасли и проблем с расчетом на рынке электроэнергии, которая состоялась в «Энергоатоме» 2 марта при участии председателя подкомитета по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности ВР Украины Остап Шипайло, руководителя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григория Плачкова, председателя директората развития ядерной энергетики и атомной промышленности Александра Шуста и директора ГП «Энергорынок» Юрия Гнатюка.

Во время совещания Павел Павлишин отметил, что основными проблемами для компании в условиях функционирования нового рынка электроэнергии остаются механизм ВСО и платежеспособность ГП «Гарантированный покупатель». Он отметил, что с начала года, за проданную электроэнергию, включая ВСО, «Энергоатом» получил лишь половину средств. И это в условиях, когда механизм возложения специальных обязанностей (для компенсации разницы в цене для населения и расходов на «зеленый тариф») не обеспечивает покрытие экономически обоснованных расходов «Энергоатома», в частности – на оплату диспетчеризации и акцизного налога. Руководитель «Энергоатома» акцентировал внимание на том, что отсутствие своевременной и полной оплаты электроэнергии для «Энергоатома» привела к дефициту средств на выполнение производственной программы, на оплату свежего ядерного топлива и полного отсутствия финансирования инвестпрограммы по статье «Капитальное строительство».

«Это означает, что компания получит штрафные санкции от поставщиков и подрядчиков в виде пени, а если ситуация срочно не разрешится, то уже в марте у нас возможен недостаток средств на уплату налогов и заработной платы», – констатировал Павел Павлишин.

Все участники совещания поддержали предложение НАЭК «Энергоатом» Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины создать рабочую группу с участием НКРЕКУ, Мінекоенерго, участников электроэнергетического рынка с целью разрешения сложившейся ситуации.

«Мы уверены, что выход есть, но для этого необходимо абстрагироваться от личных интересов, вспомнить, что все мы работаем в первую очередь на украинское государство», – подчеркнул Павел Павлишин.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.