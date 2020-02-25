Глава "Укрэнерго" Ковальчук покидает свой пост - нардеп

Документы насчет его увольнения уже подготовлены.

Руководитель оператора Объединенной энергосистемы Украины – госкомпании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук покидает свой пост.

Читайте такжеНКРЭКУ устранила двузначности, из-за которых Укрэнерго недополучала миллиард гривен ежегодно

Об этом на своем канале в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Как сообщает мой источник в Кабмине, Ковальчук уже прощается с коллективом. На следующей неделе он покинет компанию. Документы насчет его увольнения уже подготовлены. На данный момент неизвестно кто будет исполнять обязанности Ковальчука", - написал он.

На 26 февраля пресс-служба "Укрэнерго" анонсировала брифинг Ковальчука по вопросам корпоративного управления и ситуации вокруг компании в целом.

Как сообщал УНИАН, в середине января госкомпания "Укрэнерго" объявила конкурс по отбору нового председателя правления.

Всеволод Ковальчук временно исполняет обязанности директора госкомпании "Укрэнерго" с 2015 года.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. "Укрэнерго" является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов Украины.