АМКУ выступил против Ахметова в вопросе экспорта электроэнергии

Антимонопольный комитет Украины поддержал проект изменений НКРЭКУ в части обложения экспортеров дополнительным платежом.

Антимонопольный комитет Украины поддержал проект изменений Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в Кодекс системы передачи в части обложения экспортеров электроэнергии платежом за передачу.

Об этом стало известно в ходе утреннего заседания НКРЭКУ, передает РБК-Украина.

Стоит отметить, что ранее серетариат Энергетического сообщества Европейского союза в письме на глав АМКУ и НКРЭКУ настаивало на отказе от введения платежей для экспортеров.

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В свою очередь, директор Секретариата Януш Корпач отметил, что плата за передачу для экспортеров электроэнергии не соответствует европейскому законодательству, а именно 41-й статьи договора об Энергетическом сообществе.

Поддержка АМКУ позволяет Нацкомиссии принять решение, против которого активно выступали экспортеры электроэнергии. В частности, компании-поставщики электроэнергии в коллективном заявлении предупредили, что в случае принятия изменений в Кодекс системы передачи, экспорт электроэнергии может полностью прекратиться.

Ранее, 30 января вопрос изменений в Кодекс системы передачи был вынесен на открытое обсуждение АМКУ. Однако в ходе заседания решение принято не было.

Как писало РБК-Украина, НКРЭКУ подготовила проект изменений в Кодекс системы передачи, которым предусматривается распространение платы оператору системы передачи, функцию которого выполняет НЭК "Укрэнерго", на экспортеров электроэнергии.