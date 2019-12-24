Украина ищет посредника для транзита газа из России

21 декабря по итогам трехсторонних переговоров в формате Украина - ЕС - Россия, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что стороны заключили протокол, который предусматривает выполнение сторонами ряда договоренностей.

НАК «Нафтогаз» ищет европейскую компанию, которая согласится транспортировать российский газ на украинско-российской границе и продавать голубое топливо, в частности, Украине.

Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает ТСН.

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По его словам, из-за отсутствия такого посредника едва не сорвались переговоры.

В то же время Витренко надеется, что транспортера таки найдут.

«Но мы ожидаем, что много европейских компаний, которые раньше получали газ от "Газпрома" в Словакии, Австрии, Германии, Франции, Италии, будут получать газ на границе Украина-РФ и смогут потом продавать этот газ, в частности, и Украине по цене, которая ниже европейской цены плюс стоимость транспортировки из Европы в Украину», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря по итогам трехсторонних переговоров в формате Украина – ЕС – Россия, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что стороны заключили протокол, который предусматривает выполнение сторонами ряда договоренностей.

В частности, новый контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

«Нафтогаз Украины» получит от российского «Газпрома» около 2,9 млрд долл. денежной компенсации по решению Стокгольмского арбитража уже до конца года при условии выполнения достигнутых во время переговоров договоренностей.

Украина и «Газпром» заключат мировое соглашение, предусматривающее отказ от требований взыскать с российского газового монополиста 172 млрд грн в соответствии с решениями Антимонопольного комитета и Хозяйственного суда города Киева, которые были приняты в 2016 году.