В Еврокомиссии приоткрыли тайну газовых договоренностей Украины и России

Достигнутая в Берлине договоренность по транзиту газа содержит вопросы урегулирования всех арбитражных исков между Украиной и РФ, отметили в Еврокомиссии.

Достигнутая 19 декабря в Берлине предварительная договоренность относительно нового контракта на транзит российского газа содержит вопросы урегулирования всех арбитражных исков между Украиной и РФ.

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Об этом на брифинге в Брюсселе сказал представитель Европейской комиссии по вопросам деятельности по защите климата и энергетики Тим Макфи.

«Я не могу рассказать о деталях соглашения на данный момент. Но могу сказать, что вчерашняя договоренность включает в себя объемы поставок, длительность газового транзита, тарифы и вопросы, связанные со всеми арбитражными исками между Украиной и Россией», - сказал он.

Макфи напомнил, что 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров в Берлине заявил о принципиальных договоренностях по транзиту газа.

Он также отметил, что Европейская комиссия одобрила подписание соглашения как можно скорее.

«Я не могу сказать, почему переговоры переместились из Берлина в Минск. Но я могу сказать, что вице-президент Шефчович продолжает контактировать с обеими сторонами на финальных стадиях процесса», - отметил представитель ЕК.

Как сообщал УНИАН, сегодня Украина и Россия при участии Еврокомиссии продолжат переговоры по транзиту газа после 2019 года в трехстороннем формате в Минске, на которых стороны могут выйти на финальное решение о подписании нового контракта.

По итогам трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и Европейской комиссией 19 декабря в Берлине вице-президент ЕК Марош Шефчович заявил, что стороны достигли предварительного соглашения по всем ключевым вопросам.