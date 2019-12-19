Путин заявил, что Россия не намерена отказываться от украинского маршрута поставок газа в Европу

Президент РФ отметил, что в случае заключения нового контракта на транзит через Украину и даже после его истечения Россия не намерена отказываться от украинского маршрута.

Президент РФ Владимир Путин считает, что Украина и Россия смогут договориться по транзиту газа в Европу.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, будет ли «газовая война» с начала следующего года.

«Я думаю, что мы договоримся. Мы, кстати говоря, на пути к этим договоренностям. И мы будем стремиться к тому, чтобы украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике или как-то использовать это для влияния на ситуацию в самой Украине. Мы заинтересованы в том, чтобы и Украина получала нормально ресурс, и наши потребители в Европе чтобы были спокойны за то, что у нас нормальные отношения с нашими соседями», - сказал Путин.

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Российский лидер отметил, что в случае заключения нового контракта на транзит через Украину и даже после его истечения Россия не намерена отказываться от украинского маршрута.

По его словам, маршрут через Украину длиннее чем по дну Балтийского моря, но его выгодно использовать для поставок в центральную и южную Европу.

«Мы готовы его сохранить, мы готовы были бы поставлять газ в Украину со скидкой 20-25%», - добавил Путин.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Берлине начался очередной раунд трехсторонних переговоров в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о транзите российского газа через Украину после 2019 года, поскольку 31 декабря 2019 года заканчивается действующий десятилетний контракт между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины».

Переговоры проходят под председательством заместителя председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича. Ожидается, что они будут продолжиться целый день.

Последние трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года состоялись 28 октября в Брюсселе. Предыдущая встреча прошла 19 сентября.