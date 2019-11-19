Херсонскую нефтеперевалку Курченко продали за 200 миллионов гривень

Конечная цена превышает начальную на 24%.

Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" СЕТАМ (онлайн-аукцион OpenMarket) продало Херсонский нефтеперевалочный комплекс за 200 млн грн, сообщила пресс-служба СЕТАМ.

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«На аукционе по продаже нефтеперевалки активно торговались между собой 5 участников. В результате конкурентных торгов широкоизвестный лот был продан за 200 млн грн, что превышает начальную цену на 24%», - сказано в сообщении.

Информация об участниках и победителе не раскрывается.

Справка УНИАН. В ноябре 2013 года группа компаний ВЕТЭК, контролируемая бизнесменом Сергеем Курченко, завершила оформление сделки по приобретению частной компании «Всеукраинский промышленный союз», владеющей Херсонским нефтеперевалочным комплексом.

В конце февраля 2014 года активисты "Правого сектора" заняли Херсонскую нефтеперевалку, после чего передали объект под контроль правоохранительных органов. Осенью 2014 года Приморский суд Одессы в рамках уголовного производства по делу Курченко передал Херсонскую нефтеперевалку в оперативное управление госпредприятию "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами".

В конце августа 2019 года "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" потребовало от Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) отменить решение о передаче Херсонского нефтеперевалочного комплекса в управление частной компании "Вествайд Трейд" и провести открытый конкурс.